Trabzonspor -Gaziantep FK maçını HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gaziantep FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-22 12:45:41
Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gaziantep FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Jefferson, Maxim, Muhammet
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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