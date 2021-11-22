Trabzonspor -Gaziantep FK maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gaziantep FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?