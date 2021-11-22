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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor -Gaziantep FK maçını HD olarak canlı izle!

Trabzonspor -Gaziantep FK maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gaziantep FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Saat Önce
2021-11-22 12:45:41
Trabzonspor -Gaziantep FK maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gaziantep FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Jefferson, Maxim, Muhammet

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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