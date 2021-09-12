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Trabzonspor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Trabzonspor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 4.haftası derbiyle kapanıyor. Trabzonspor kendi seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Bir çok kişi bu maçın saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

1 Saat Önce
2021-09-12 17:09:08
Trabzonspor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor kendi sahasında İstanbul ekibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail Köybaşı (Trondsen), Bruno Peres, Berat Özdemir, Bakasetas, Marek Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Patrick van Aanholt, Nelsson, Christian Luyindama, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Diagne

Trabzonspor Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda?

İki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı www.digiturkplay.com.tr ve www.beinconnect.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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