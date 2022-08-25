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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS-GS maçı hakemi kim?

Süper Lig'de 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? İşte detaylar…

3 Gün Önce
2022-08-25 12:45:53
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS-GS maçı hakemi kim?

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi de belli oldu. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçını kim yönetecek?

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 4. hafta maçları

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 Ağustos Cumartesi

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE

19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

29 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN

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