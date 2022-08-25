Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS-GS maçı hakemi kim?
Süper Lig'de 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? İşte detaylar…
2022-08-25 12:45:53
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi de belli oldu. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçını kim yönetecek?
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi belli oldu.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 4. hafta maçları
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
27 Ağustos Cumartesi
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE
19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK
29 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN
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