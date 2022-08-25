Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS-GS maçı hakemi kim?

Süper Lig'de 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? İşte detaylar…