Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı yayın! CANLI İZLE
Süper Lig'in 4.haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-28 21:17:09
Süper Lig'in 4.haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig'in 4.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'i
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.
Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. .
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