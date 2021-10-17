Trabzonspor - Fenerbaçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 9.haftası derbiye sahne oluyor. Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?