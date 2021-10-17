Trabzonspor - Fenerbaçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 9.haftası derbiye sahne oluyor. Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-17 11:28:35
Haftanın maçında Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Fenerbahçe'nin Eksikleri
Fenerbahçe'de Valencia ve Serdar Aziz'in durumlarında biraz belirsizlik var. Enner Valencia ülkesinden döneceği için yetişme sorunu yaşayacak. Trabzon'daki maça yetişse bile maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz, Norveç maçında gözüne darbe almıştı. Bu maçta özel gözlük takarak oynayabileceği söyleniyor.
Trabzonspor'un Eksikleri
Trabzonspor'da 6 eksik oyuncu var: Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları var. Marek Hamsik'in ise maçta riske edilmeyeceği söylendi.
Trabzonpsor - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres-Edgar-Hugo-Denswil, Berat-Siopis, A.Ömür-Bakasetas-Nwakaeme, Cornelius
Fenerbahçe: Altay, Novak-Kim-Szalai, Osayi-Sosa-Gustavo-Ferdi, Mesut-Berisha-Rossi
Trabzonspor Fenerbahçe Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor – Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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