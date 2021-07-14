Trabzonspor'dan transfer bombası: Dorukhan Toköz
Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a önerildi.
2021-07-14 13:39:59
Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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