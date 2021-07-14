DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastanede gözlem altına alındı
İngiltere Başbakanı Johnson: Irkçılık İngiltere'de bir sorun
TSK'dan Rasulayn'daki Ortodoks Kilisesi'nde bakım
Ayrıntılarıyla magnezyum
ASELSAN'dan gençlere kariyer odaklı eğitim için davet
Yıllık izin kullanım süreleri değişti
KARDEMİR'den bağlantı elemanları sektörü atağı
Türkiye Finans ve Intercity’den taşıt finansmanında stratejik iş birliği
Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?
Opet Fuchs'un yeni genel müdürü Özgür Canşe oldu
İLBANK'tan Rize'ye 214 milyon TL yatırım desteği
ANALİZ: Milli Görüş, İslamcılar ve muhafazakarlar
Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında finansman anlaşması imzaladı
Teknosa mağazaları Türkiye’nin 69 iline yayıldı
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol: Hedefimiz KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak

TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan transfer bombası: Dorukhan Toköz

Trabzonspor'dan transfer bombası: Dorukhan Toköz

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a önerildi.

3 Saat Önce
2021-07-14 13:39:59
Trabzonspor'dan transfer bombası: Dorukhan Toköz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH