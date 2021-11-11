Trabzonspor'dan transfer bombası: Cenk Tosun
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor milli golcü Cenk Tosun'u gündemine aldı.
2021-11-11 00:05:32
Ligde şampiyonluk hesapları yapan ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Cenk Tosun hamlesi
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Everton'da top koşturan milli futbolcu Cenk Tosun için harekete geçti. Bordo mavili ekibin önümüzdeki günlerde Everton'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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