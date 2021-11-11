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Trabzonspor'dan transfer bombası: Cenk Tosun

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor milli golcü Cenk Tosun'u gündemine aldı.

3 Saat Önce
2021-11-11 00:05:32
Trabzonspor'dan transfer bombası: Cenk Tosun

Ligde şampiyonluk hesapları yapan ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cenk Tosun hamlesi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Everton'da top koşturan milli futbolcu Cenk Tosun için harekete geçti. Bordo mavili ekibin önümüzdeki günlerde Everton'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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