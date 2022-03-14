Trabzonspor'dan Mehmet Sedef'e suç duyurusu!

Trabzonspor sosyal medya üzerinden kulüp aleyhine suçlamalarda bulunan eski futbolcu Mehmet Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor sosyal medya üzerinden kulüp aleyhine suçlamalarda bulunan eski futbolcu Mehmet Sedef hakkında Cumhuriyet Baş savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Sedef, sosyal medyadan Trabzonspor'u suçlayan bir paylaşımda bulunmuştu.

Mehmet Sedef, TGRT yorumcusu Bülent Uslu'nun da yer aldığı yayında şu iddialarda bulunmuştu; "Duyduğum 2 hakem daha ar. Onlara da şunlar söylenmiş. Net duydum, kulağımla duydum. Trabzon'un lehine kararlar vereceksiniz demişler. Belki siz de duyrmuşsunuzdur. Bilmiyorum. Bana net geldi bilgi. Onlar da kabul edemeyeceklerini söyleyip bırakmak istediklerini söylemiş. Eğer böyle olacaksa ligin tescil edilmemesi gerekir. Bazı kulüp başkanları da şikayet ediyor."

Kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası Mehmet Sedef, 'Kamuoyuna duyuru' başlığı altında bir metin yayımlayarak, "Yapmış olduğum açıklamalarımdan maksadım bellidir. Buna rağmen yanlış anlama ile de olsa kalbini kırdığım, taraftarlarından sporcusuna, Trabzon camiasından özür dilerim" dedi.

Mehmet Sedef Kimdir ?

Mehmet Seyfeddin Sedef (d. 5 Ağustos 1987, Kilis), Türk futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da oynamaktadır.

Mehmet Sedef, futbola Beşiktaş'ta 2000 yılında başladı. 2004-05 sezonunda Beşiktaş A2 takımında forma giymeye başladı. 30 altyapı maçında forma giydikten sonra dikkat çekip Mart 2005'te profesyonel sözleşme imzaladı. PAF Takımı'nda görev aldığı dönemde kaptanlık pazubandının da sahibiydi. Orta sahanın ve defansın sol tarafında görev yapan genç oyuncu, teknik direktor Rıza Çalımbay döneminde A Takım'la idmanlara katıldı. 28 Mayıs 2005'te Akçaabat Sebatspor karşısında ilk kez Beşiktaş forması giydi. Maçta 90 dakika forma giymişti.

2005-06 sezonun başında da A2'de forma giydi ancak Jean Tigana'nın da gözdeleri arasında yer alan Mehmet, sezonun ikinci yarısında birçok maçta ilk onbirde sahaya çıktı. Sezon sonunda Türkiye Kupası'nın sahibi oldular. Sedef, Fenerbahçe'yi 3-2 yenip kupayı aldıkları maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 78 dakika forma giydi. 2006 yılında ilk kez düzenlenen TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenip kupayı aldılar. Sedef, ilk 18'de olmasına rağmen maçta forma giymedi. 2006-07 sezonunda ise zaman zaman A2 takımıyla zaman zaman da A takım ile sahaya çıktı. Sezon sonunda bir kez daha Türkiye Kupası'nı kazanırlarken, Sedef final maçında da görev aldı. Ayrıca ilk kez Avrupa maçına çıkıp UEFA Kupası'nda Tottenham Hotspur karşısında ilk 45 dakika forma giydi. .