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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan kutlama ve kupa töreni açıklaması

Trabzonspor'dan kutlama ve kupa töreni açıklaması

Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu.

10 Saat Önce
2022-05-11 16:00:42
Trabzonspor'dan kutlama ve kupa töreni açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak. .

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