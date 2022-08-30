Trabzonspor'dan Krzysztof Piatek bombası!
Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, Herta Berlin forması giyen Krzysztof Piatek'e kanca attı.
2022-08-30 23:27:56
Trabzonspor'da forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor. Cornelius'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordo mavili ekipte golcü arayışları hız kazandı.
ARANAN GOLCÜ ALMANYA'DA BULUNDU
Trabzonspor kurmayları Herta Berlin'de top koşturan 27 yaşındaki Piatek için kolları sıvadı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın Cornelius'un boşluğunu Piatek ile doldurmak istiyor. Karadeniz temsilcisinin Alman ekibiyle masaya oturacağı iddia edildi.
Piatek'in Herta Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK: TİMETÜRK
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