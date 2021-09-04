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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan Hasan Ali Kaldırım bombası

Trabzonspor'dan Hasan Ali Kaldırım bombası

Sol bek hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Başakşehir'in yıldızı Hasan Ali'yi gündemine aldı.

2 Saat Önce
2021-09-04 08:55:04
Trabzonspor'dan Hasan Ali Kaldırım bombası

Sol bek mevkisini takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.

Hasan Ali Kaldırım bombası

Bordo mavili ekibin sol bek mevkisini güçlendirme çabaları devam ediyor. Trabzonspor kurmaylarının Medipol Başakşehir'de top koşturan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım için kolları sıvadığı öne sürüldü. Aykut Kocaman'ın onay vermesi halinde Başakşehir'in de bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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