Trabzonspor'dan Halil Dervişoğlu atağı!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbol Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı.

Son şampiyon Trabzonspor'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. HALİL DERVİŞOĞLU LİSTEDE! Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Trabzonspor bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da olan milli futbolcu Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Bordo mavili ekibin geçtiğimiz sezon Galatasaray kiralık olarak forma giyen Halil için hareke geçti. Milli yıldızında Süper Lig'de oynamak istediği ve Trabzonspor'un teklifine olumlu baktığı iddia edildi. KAYNAK: TİMETÜRK .