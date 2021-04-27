Trabzonspor'dan Gervinho hamlesi

Golcü arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Parma'da top koşturan Gervinho için atağa geçti.

Fırtına'nın İtalya'daki büyük hedefi ise Gervinho olduğu ortaya çıktı.

İtalyan medyası duyurdu

Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı. Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.