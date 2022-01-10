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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan Dedryck Boyata hamlesi

Trabzonspor'dan Dedryck Boyata hamlesi

Transfer girişimlerini sürdüren Trabzonspor, Dedryck Boyata için harekete geçti.

15 Dakika Önce
2022-01-10 19:24:51
Trabzonspor'dan Dedryck Boyata hamlesi

Bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan ve lider konumda olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Boyata hamlesi

Bordo mavili ekip Almanya Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin'de top koşturan Boyata için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un ilerleyen günlerde Almanya ekibi ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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