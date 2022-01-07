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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor’da sürpriz ayrılık

Trabzonspor’da sürpriz ayrılık

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı. Öte yandan Trabzonspor Kulübü, yeni transferi 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile sözleşme imzaladı.

2 Saat Önce
2022-01-07 14:51:45
Trabzonspor’da sürpriz ayrılık

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bordo-mavili kulüpten sezon sonuna kadar ayrıldığını bildirdi.

Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Edin Visca ile sözleşme imzaladı

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Öte yandan Trabzonspor Kulübü, yeni transferi 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın camianın ve futbolseverlerin yakından tanıdığını, uzun yıllardır performansı, centilmenliği ve efendiliği ile bilindiğini söyledi.

Ağaoğlu, çok büyük bir aileye katıldığını söylediği Vica'ya, kent için Trabzonpor'un önemini, "Tabii ki deneyimli bir futbolcusun. Bunları sana söylememe gerek yok ama Trabzon futbolu biraz farklı yaşar. Biz sabah Trabzonspor ile gözümüzü açarız, futbolla yaşarız ve akşam yine Trabzonspor ile yatağa yatarız. Trabzonspor rüyalarımızı bile süsleyen bir kavram, bir olgu. Futbolun ve sporun her şey olduğu bir şehir. Son derece tutkulu, oyuncusunu, kulübünü, bağrına basan ve kendinden bir parça olarak kabul eden bir şehir burası." şeklinde anlattı.

Ağaoğlu, Visca'nın takıma güç katacağına inandığına dikkati çekerek, "Bizim hedefimiz sadece şampiyon veya şampiyonluklar değil. Allah kısmet ederse hem şampiyon olmak hem de örnek olmak istiyoruz. Şampiyonluğumuzun Türk futboluna ve sporuna örnek olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tekrar aramıza hoş geldin, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah jübileni de Trabzonspor'da yapmak mümkün olur." ifadesini kullandı.

Edin Visca ise Trabzonspor camiasının yıllardır kendisini istediğini belirterek, bu nedenle transferin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.

"Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir'den ayrılmadan önce yaşadıklarına ve transfer sürecine değinen Visca, şöyle devam etti:

"Bu transfer sonunda gerçekleşti. Ben de hoca ve Göksel başkan ile konuştum izin aldım. 'Başkanım beni yıllardır isteyen bir camia, oraya gitmek istiyorum, burada şampiyonluğu yaşamak istiyorum' dedim. Bu kulüp örnek ve coşkulu bir taraftarı var. Bende bu ailenin parçası olmak istedim. Artık buradayım çok heyecanlı ve çok mutluyum. Bugünden sonra benim işim sahada zaten. Burada aile ortamı gibi bir atmosfer var. Bende bugün akşam oynamak istiyorum ama maalesef oynayamıyorum kurallar öyle. Bu sene şampiyon olmak hedef değil. Ben önceden de dedim, bir kaç sene Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz. Öyle bir camia ve taraftar var, hak ediyorlar. İstekli ve motive geldim. Tekrar bunu altını çiziyorum, iki-üç sene Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Ağaoğlu ve Visca arasında forma pazarlığı

Bosna Hersek'in nüfusunu soran ve Visca'dan 3 milyon yanıtını alan Ağaoğlu, "Yaz 3 bin forma.' dedi.

Visca ise Bosna Hersek'e forma göndereceğini belirterek, "Bosna'dan çok mesajlar geldi. Herkes atmosferin müthiş olduğunu ve izlediklerini söylediler. Herkes mutlu oldu. Dünde bu mutluluğu hissettim. Onu da inşallah sahada yansıtacağım. Bosna'da şimdi bordo mavi çok taraftar olacak. Ben oyuncularla konuştum, 'bir numara var' dediler. Bosna'da biliyorsunuz ben köydeyim. '1061' dediler bende tamam alıp göndereceğim dedim. " ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Bosna Hersek'te köyde olduğunu söyleyen Visca için forma sayısında yüzde 50 indirim yaptıklarına işaret ederek, "61'i doğru tahmin ettin ama 1061 diye bir rakam yok Trabzon'da. Yüzde 50 indirim yapıyoruz 1461." dedi.

Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile Edin Visca sözleşmeleri imzaladı.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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