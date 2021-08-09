Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'un genç oyuncularından Hakan Yeşil, Hekimoğlu Trabzon'a kiralık olarak gönderildi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor'un gelecek vaadeden orta saha oyuncusu Hakan Yeşil'i 1 yıllığına kiraladı. Karadeniz ekibinde Ürün Satışlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Boğoçlu'nun katılımı ile kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil, kendisini 1 yıllığına Hekimoğlu Trabzon'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

BOĞOÇLU: BİZE BÜYÜK KATKILARI OLACAK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Boğoçlu, Hakan'a güvendiklerini ifade ederek, "Çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. İnşallah bu sezon takımımızda kendisini gösterip, gelecek sezon Trabzonspor'a çok güçlü dönecektir. Bize de büyük katkılarının olacağına inanıyoruz. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.

HAKAN YEŞİL: TRABZONSPOR'A DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen 19 yaşındaki genç oyuncu Hakan Yeşil ise "İlk olarak Hekimoğlu Trabzon FK'da kendimi göstermek istiyorum. Sonrasında Trabzonspor'a daha güçlü, en hazır şekilde dönmek ve A Milli Takım formasını giymek istiyorum. İnşallah bu sezon hem kulübüm Hekimoğlu Trabzon FK hem de kendim için güzel bir sezon geçer" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.