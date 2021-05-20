Trabzonspor'da Sörloth gelişmesi! Adım adım..

Trabzonspor eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlere başladı.

Alexander Sörloth, Süper Lig'e dönebilir.

Geri dönüyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, eski golcüsü için RB Leipzig'in kapısını çaldı.

Bordo-mavili kulüp Norveçli futbolcu için Leipzig'e kiralama teklifinde bulundu. Leipzig'den yıllık net 2.7 milyon euro kazanan Sörloth için 1.5 milyon euro ve 500 bin euro bonus teklif eden Trabzonspor ücretin farkını ise Alman ekibinin ödemesini teklif etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.