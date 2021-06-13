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Trabzonspor'da rota tekrardan Efecan Karaca

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'da top koşturan Efecan Karaca'yı yakın markaja aldı.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 23:04:37
Trabzonspor'da rota tekrardan Efecan Karaca

spor" title="Trabzonspor">Trabzonspor yabancı kuralının gelişiyle birlikte transfer stratejisini değiştirdi. Kuralın değişmeyeceği görüşünü savunan Abdullah Avcı sağ kenara transfer yapılmasını istiyor. Sezonun bitimiyle bu bölgeye yabancı oyuncu transferi yapılması gerektiğini ifade eden ve bu bağlamda listesini teslim eden Avcı'nın kararı yerliye döndü.

Bölgede Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra bir yerli transfer yapacak olan Bordo Mavililer de ibre Efecan Karaca'ya döndü. İlk teması kuran Bordo Mavili kulübün ilerleyen günlerde teklifini resmiyete dökmesi bekleniyor.

61saat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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