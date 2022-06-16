Trabzonspor'da Nwakaeme'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlara veda etti.

Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında taraftarlara seslenerek, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım..." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımda 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandırmıştı. AA