Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesi uzatılıyor

Trabzonspor'da iç transferde atağa kalktı. Bordo mavili ekip sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet ile masaya oturacak.

Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Dış transferde çalışmalarına devam eden bordo mavili ekip bir yandan da iç transferde atağa kalktı.

Kamil Ahmet ile yola devam

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor iç transferde Kamil Ahmet Çörekçi ile masaya oturacak. Bordo mavili ekibin sözleşmesi sona erecek genç futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.