Trabzonspor'da ilk ayrılık belli oldu! İşte o isim

Trabzonspor'un Brezilya'dan satın alma opsiyonu olarak kiraladığı Marlon ile yollarını ayırma karar aldı.

Fluminense'den kiralık olarak kadroya dahil edilen sol bek oyuncusu Marlon ile yola devam edilmeyecek. ,

2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Marlon son 2 maçın ardından Pazar günü Brezilya'ya dönecek.

Trabzonspor Kulübü tarafından kendisiyle devam edileceği yönünde herhangi bir bildirim yapılmayan Brezilyalı Marlon evini de toplamaya başladı. Marlon elinde kalan Trabzonspor formalarını çevresine dağıtmaya başladı. Yüzlerce formayı çocuklara dağıttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.