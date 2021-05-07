Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen gelişmesi! Sezon sonu...

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Hüseyin Türkmen sezon sonu takımdan ayrılıyor.

Trabzonspor alt yapısından yetişen Hüseyin Türkmen bu sezon gösterdiği düşük performansla Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.

Takımdan ayrılıyor

Abdullah Avcı ve kurmaylarının milli futbolcuyu yeni sezonda takımda düşünmediği ve gönderilmesi için rapor verdiği belirtildi. Öte yandan Hüseyin Türkmen'e bir çok Süper Lig kulübüde talip oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.