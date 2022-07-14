Trabzonspor'da gündem Jason Denayer

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bir dönem ligimizde Galatasaray formasını terleten Jason Denayer için harekete geçti.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isim ile görüşme gerçekleştirdi.

DENAYER İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor aradığı stoperi buldu. Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde Denayer'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Denayer'in Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor kurmayları oyuncunun geçen sezonki yaşadığı sakatlıkları araştırmak için oyuncu tarafından rapor istedi.

DENAYER'İN RAPORU OLUMLU OLURSA BOYATA'DAN VAZGEÇİLECEK!

Trabzonspor'un görüşme gerçekleştirdiği Jason Denayer'in raporlarının olumlu gelmesi durumunda daha önce prensip anlaşması sağlanan Boyata'dan vazgeçilecek.

Denayer son olarak Lyon formasını giymişti.

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