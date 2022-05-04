Trabzonspor'da Florin Tanase hamlesi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gelecek yılın transfer girişimleri şimdiden başladı. Bordo mavili ekip FCSB'de forma giyen Florin Tanase için harekete geçti.
2022-05-04 20:58:04
2021 - 2022 sezonunu şampiyon olarak bititren Trabzonspor'da önümüzde sezonun transfer hamleleri şimiden başladı.
TANESE İSMİNİ DUYURDULAR!
Rumen medyasında yer alan habere göre bordo mavili ekip FCSB'de top koşturan 27 yaşındaki on numara için girişimlerin başladığı ve yeni sezonun ilk transfer olacağı iddia edildi.
Tanese bu sezon FCSB formasıyla 8 gol 2 asist ile oynadı.
KAYNAK: TİMETÜRK
YORUMLAR (0)