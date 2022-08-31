Trabzonspor'da flaş ayrılık! Cornelius'un yeni takımını resmen duyurdular
Trabzonspor'da forma giyen Danimarkalı golcü oyuncu Cornelius ülkesinin takımlarından Kopenhang'a transfer oldu.
2022-08-31 09:29:18
Trabzonspor 'da sürpriz ayrılık. Bordo Mavili takımın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a trasfer oldu. Danimarka ekibi transferi resmen açıkladı.
BONSERVİS BEDELİ 6 MİLYON EURO
Şampiyonlar Lig Play-Off'unda Trabzonspor'u eleyen Kopenhag Andreas Cornelius için Bordo-Mavili kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Trabzonspor 1.93 boyundaki forvet oyuncusunu geçen sezon başında Parma'dan 5.1 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Cornelius'un Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Andreas Cornelius Trabzonspor formasıyla 49 maçta forma giydi. 20 gol atıp 6 asistlik performans ortaya koydu.
YORUMLAR (0)