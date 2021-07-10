Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Trabzonspor'da Ekuban'ın akıbeti belli oldu.

Trabzonspor'da henüz kampa katılmayan Caleb Ekuban'ın son durumu belli oldu.

Bordo mavili ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Ganalı futbolcuya henüz resmi bir teklifin de gelmediği ortaya çıkarken yönetimin teklif gelmesi durumunda Ekuban'ın transferine onay vereceği kaydedildi.

TİMETÜRK

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