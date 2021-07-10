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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!

Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Trabzonspor'da Ekuban'ın akıbeti belli oldu.

1 Saat Önce
2021-07-10 10:29:10
Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!

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Trabzonspor'da henüz kampa katılmayan Caleb Ekuban'ın son durumu belli oldu.

Bordo mavili ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Ganalı futbolcuya henüz resmi bir teklifin de gelmediği ortaya çıkarken yönetimin teklif gelmesi durumunda Ekuban'ın transferine onay vereceği kaydedildi.

TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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