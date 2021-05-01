Trabzonspor'da Efecan Karaca gelişmesi! İşte detaylar

Devre arası transferi son adan gerçekleşmeyen Efecan Karaca adım adım Trabzonspor forması giymeye yakın.

Özellikle hücum bölgesinde alternatifi daha bol bir takım yaratmaya çalışılırken, teknik direktör Abdullah Avcı da transfer konusuyla yakından ilgileniyor.

Joker gibi kullanacak

BAY haftasında takıma 4 gün izin veren ve İstanbul'a giden tecrübeli hoca, yöneticilerle sürekli temasta. Avcı, devre arasında kapıdan dönen Efecan Karaca'yı önümüzdeki sezon mutlaka takımda görmek istiyor. Başarılı teknik adam, “Şartlar oluşursa Efecan'ı bu kez alalım. Birkaç farklı bölgede büyük katkı sağlar. Sorun çözen oyuncu olur” derken, Bordo-Mavili kulübün kurmayları düğmeye bastı.

1 yıl kontratı var ama...

Önümüzdeki günlerde Alanyaspor cephesiyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Efecan'ın kulübüyle 1 yıl mukavelesi kalırken, 8 yıldır formasını terlettiği Alanyaspor'dan bu transferde kolaylık gösterilmesini isteyeceği öğrenildi. Trabzonspor, öncelikle bonservis bedeli ödemeden, duruma göre takas formülüyle bu işi çözmeye çalışacak. Son ihtimalde ise cüzi bir rakam önerilecek. (Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.