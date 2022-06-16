Trabzonspor'da Doğucan Haspolat sesleri!

Transfer girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da top koşturan Doğucan Haspolat için girişimlere başladı.

Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları hızlandı.

Doğucan Haspolat atağı!

Bordo mavili ekip Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen ve ön libero mevkisinde oynayan Doğucan için girişimlere başladı. Trabzonspor kurmaylarının bu transferde aşama kaydettiği ve imzaların an meselesi olduğu belirtildi. .