Trabzonspor'da Aral Şimşir gelişmesi! İmza an meselesi

Trabzonspor, Danimarka'da top koşturan Aral Şimşir'i gündemine aldı.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ARAL ŞİMŞİR HAMLESİ!

bordo-mavililerin, Danimarka ekibi FC Midtjylland'da forma Aral Şimşir ile anlşma sağladığı ve kulübüyle imzanın an meselesi olduğu belirtildi.

Doğukan Aral Şimşir'in Danimarka ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.