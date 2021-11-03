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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'da Andreas Cornelius şoku!

Trabzonspor'da Andreas Cornelius şoku!

Trabzonspor'da bugünkü yapılan idmanında Andreas Cornelius yer almadı.

2 Saat Önce
2021-11-03 14:05:37
Trabzonspor'da Andreas Cornelius şoku!

Bordo mavililerin golcü futbolcusu Andreas Cornelius bugün gerçekleştirilen antrenmana katılamadı.
Danimarkalı futbolcu sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmada yer almadı.

Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrı hisseden Cornelius'un sakatlığı moralleri bozsa da Beşiktaş maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Haber61

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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