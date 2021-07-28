Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak gelişmesi! Sözleşmesi...

Trabzonspor tecrübeli futbolcularından Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip bir yandan da iç transferde sözleşme yenilemelerine devam ediyor. Trabzonspor sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Abdulkadir Parmak'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı. Buna göre 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Parmak'ın 1 yıl daha sözleşmesi uzatıldı.

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