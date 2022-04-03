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Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig’in 32.haftasında lider Trabzonspor kendi seyircisi önünde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlananacak?

1 Saat Önce
2022-04-03 17:12:14
Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 32.haftasında lider Trabzonspor kendi seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlananacak?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izlenebilecek. .

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