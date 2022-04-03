Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?