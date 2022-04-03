Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-03 13:29:40
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü sata 20:30'da oynanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny (Cornelius)
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Can, Souza, Alex, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin
Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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