Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Namağlup şampiyon olacağız demedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de önceki gün Antalyaspor'a mağlup olan ve 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lider Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bir yenilgiyle yıkılacak takım değiliz. Ayaklarımızın üzerine kalkarak hedeflediğimiz işi tamamlayacağız” dedi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, önceki gün deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulsa da zirvedeki yerini korumasını bildi. Serinin sonlanmasının ve alınan mağlubiyetin takım üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamasını hedefleyen bordo-mavililerde yeni hedef bu karşılaşmayı hemen unutup yeni bir seriye başlamak olarak belirlendi.

"Sallanırız ama yıkılmayız"

Trabzonspor'da yeni hedef ise ilk yarının bitimine kadar olan maçları kazanmak ve devre arasına en az 9 puan farkla girmek. Trabzonspor'un bir yenilgiyle yıkılacak bir takım olmadığını ve ayakları üzerine kalkarak hedefledikleri işi tamamlayacaklarını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Mutlaka biz de yenilmezlik serisini çok daha yukarılara çıkartmak istedik ama dünyada yenilmeyen veya yenilmeyecek takım yok. Buna takılıp kalmayacağız. Saha içi ve dışında planlamamız doğrultusunda hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Yan yana olursak biz bize yeteriz anlayışımız devam ediyoruz. Bir mağlubiyete takılıp kalmak gibi bir lüksümüz yok. Sallanırız ama yıkılmayız” diye konuştu.

Sadece bir mağlubiyet

Haftalar geçtikçe yenilmezlik serisinin oynadığı futbolun önüne geçtiği Trabzonspor'da bunun oluşturduğu baskı Antalya'da sonlanırken bordo-mavili takımda 9 puanlık farkla devam eden liderliğin tesellisi yaşanıyor. Önceki gece maç dönüşü Trabzon Havaalanı'nda şampiyon gibi karşılanan bordo-mavili futbolcular, mağlubiyetin üzüntüsünü bir nebze olsun unuturken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, “Namağlup şampiyon olacağız demedik, şampiyon olacağız dedik” sözü de karşılık buldu ve mağlubiyetin etkisi takım ve camia üzerinde çok da hissedilmedi.

(Yenişafak)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.