Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi son 16 play-off Trabzon-Basel maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Basel ile karşılaşacak.

Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi son 16 play-off Trabzon-Basel maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Basel ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un UEFA Konferans ligi rakibi belli oldu. Trabzonspor taraftaralarının sabırsızlıkla beklediği maçın tarihi de belli oldu.

Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Basel maçında ilk karşılaşma 16 Şubat'ta oynanacak. Rövanş ise 23 Şubat'ta oynayacak. Bordo-mavili ekip turu geçerse Mart ayında son 16 turunda mücadele edecek.

Konferans Ligi diğer eşleşmeler

Trabzonspor - Basel

AIK Larnaca - Dnipro

Ludogorets - Anderlecht

Braga - Fiorentina



Sherif Tiraspol - Partizan

Bodo Glimt - Lech Poznan

Karabağ - KAA Gent

Lazio - Cluj

Konferans Ligi nedir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi (kısaca UAKL) ya da Konferans Ligi, UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren düzenlediği futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti.

UEFA Intertoto Kupası'nın kaldırıldığı 2008 yılından sonra Avrupa'da aynı sezonda oynanacak 3. UEFA turnuvası olacak. UEFA tarafından turnuva, kupa 3 olarak isimlendiriyor.

Turnuva, 2021-22 sezonunda düzenlenmeye başlayan seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelikle UEFA listesindeki daha çok takımın Avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.