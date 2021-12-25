Trabzonspor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19.hafta maçında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-25 16:26:02
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19.hafta maçında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Trabzonspor - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da başlarken mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)