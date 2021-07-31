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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor Artem Dovbyk için kolları sıvadı!

Trabzonspor Artem Dovbyk için kolları sıvadı!

Trabzonspor kurmayları forvet hattına Artem Dovbyk'i getirmek için kolları sıvadı.

2 Saat Önce
2021-07-31 12:17:52
Trabzonspor Artem Dovbyk için kolları sıvadı!

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transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bordo mavili kulüp Dnipro forması giyen Dovbyk için çıkarma yapacak. Trabzonspor kurmaylarının önümüzdeki günlerde oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda pazarlık yapacağı ve anlaşma zemini arayacağı belritildi.

TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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