Trabzonspor Artem Dovbyk için kolları sıvadı!

Trabzonspor kurmayları forvet hattına Artem Dovbyk'i getirmek için kolları sıvadı.

transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bordo mavili kulüp Dnipro forması giyen Dovbyk için çıkarma yapacak. Trabzonspor kurmaylarının önümüzdeki günlerde oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda pazarlık yapacağı ve anlaşma zemini arayacağı belritildi.

TİMETÜRK

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