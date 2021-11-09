Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! İşte o isim
Sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Luca Pellegrini'yi yakın markaja aldı.
2021-11-09 00:07:20
Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sol bek İtalya'dan
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarnı hızlandıran Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo mavili ekip Juventus'da top koşturan 22 yaşındaki Luca Pellegrini'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Luca Pellegrini'nin Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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