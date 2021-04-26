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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu: Simy

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı golcü Simy'e kanca attı.

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26.04.2021 14:22:46
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu: Simy

ordo mavililer bu sezon başında kadroya kattığı hücum oyuncularından Djaniny hariç katkı alamadı.

Yeni golcü İtalya'dan 

Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Seria A ekiplerinden Crotone forması giyen Simy ile görüşmelere başladı. Nijerya'da kariyerine başlayan Simy'nin bu sezon 19 golü var! Simeon Tochukwu Nwankwo, gelecek sezon Trabzonspor forması giyebilir.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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