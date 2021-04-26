Trabzonspor aradığı golcüyü buldu: Simy

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı golcü Simy'e kanca attı.

ordo mavililer bu sezon başında kadroya kattığı hücum oyuncularından Djaniny hariç katkı alamadı.

Yeni golcü İtalya'dan

Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Seria A ekiplerinden Crotone forması giyen Simy ile görüşmelere başladı. Nijerya'da kariyerine başlayan Simy'nin bu sezon 19 golü var! Simeon Tochukwu Nwankwo, gelecek sezon Trabzonspor forması giyebilir.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.