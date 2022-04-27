Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu? Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesi Trabzonspor'un elinde. Ligde açık ara farkla lider konumda olan Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında şampiyonluğunu ilan edebilir. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puan bulunan Trabzonspor Antalyaspor karşısında alacağı galibiyet ve beraberlikle şampiyon olacak.

Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu? Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesi Trabzonspor'un elinde. Ligde açık ara farkla lider konumda olan Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında şampiyonluğunu ilan edebilir. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puan bulunan Trabzonspor Antalyaspor karşısında alacağı galibiyet ve beraberlikle şampiyon olacak.

Trabzonspor uzun aradan sonra hiç bu kadar şampiyonluğa yakın olmamıştı. Trabzonspor taraftarları şampiyonluk kupasının kaldırılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Süper Lig'de uzun süre lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor'un önünde çok kritik bir maç var. Antalyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet ve beraberinde gelecek olan şampiyonluk.

Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon olur mu?

Trabzonspor Antalyaspor'u yenip 3 puan alırsa 37 yıl sonra şampiyonluk coşkusunu taraftarlarına yaşatacak.

Trabzonspor 1 puan alırsa berabere kalırsa şampiyon olur mu?

Trabzospor en yakın rakibi Fenerbahçe'ye bitime 4 hafta kala 11 puan fark attı. Trabsonspor'a 35. haftada alınacak 1 puan bile şampiyon olması için yetiyor. Trabzonspor Antalyaspor'dan 1 puan alırsa Süper Lig şampiyonu olacak.

Trabzonspor bu hafta nasıl şampiyon olur?

Bordo mavililer ikinci sıradaki Fenerbahçe ile 11 puanlık farkı korudu. 76 puana ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluk için 1 puan alması yetecek. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmiş olacak.

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon olmuştu?

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

Süper Lig 35. hafta maçları

29.04.2022 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

29.04.2022 20:30 GZT GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

30.04.2022 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

30.04.2022 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

30.04.2022 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

30.04.2022 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - ALTAY

01.05.2022 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

01.05.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

01.05.2022 20:30 GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

01.05.2022 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Süper Lig Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta sonuçları

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6

Gaziantep FK-Göztepe: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Altay-Galatasaray: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 0-3 .