Trabzonspor Antalyaspor Türkiye kupası çeyrek final maçı ne zaman? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi gün oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor çeyrek finalde Antalyaspor ile eşleşti. Zorlu mücadelenin ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un hedefinde Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Peki Trabzonspor-Antalyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor Antalyaspor Türkiye kupası çeyrek final maçı ne zaman? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi gün oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor çeyrek finalde Antalyaspor ile eşleşti. Zorlu mücadelenin ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un hedefinde Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Peki Trabzonspor-Antalyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. 8 Takımın katıldığı kurada zorlu eşleşmeler yapıldı. Çeyrek final kura çekiminde Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşti. Trabzonspor taraftarları da maçın ne zaman hangi gün başlayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Trabzonspor Antalyaspor Türkiye kupası çeyrek final maçı ne zaman?

Bordu mavili taraftaralar ve Antalyasporlu spor severler takımlarının Türkiye Kupası çeyrek final maçının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak. Trabzonspor Antalyaspor maçının tarihi henüz net değil.

Yarı final etabının ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş mücadeleleri ise 10,11 veya 12 mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

Trabzonspor - FTA Antalyaspor maçının galibiyle Beşiktaş - Yukatel Kayserispor eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının galibiyle Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası nedir?

Türkiye Kupası ya da sponsorluk anlaşmaları gereğince Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. 2014-15 sezonu itibarıyla statü değişikliğine gidildi.

1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası'ydı. 1980-81 sezonundan 1992-93 sezonuna kadar Federasyon Kupası adını almış ancak 1992-93 sezonundan 2005-06 sezonuna kadar eski ismi olan Türkiye Kupası adıyla devam etmiştir. 2005-06 sezonundan itibaren ise Türkiye Kupası isminin önünde sponsor isimleri yer almaya başlamıştır. Kupa, 2005-06 sezonundan 2008-09 sezonu sonuna kadar Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonundan itibarense Ziraat Türkiye Kupası adını almıştır.

Eski statüye çeyrek final maçlarına kadar tek maçlı eleme sistemi, çeyrek ve yarı finallerde çift maçlı eleme sistemi, finalde ise o sezon uygulanan sisteme göre tek ya da çift maç üzerinden oynanan final maçıyla şampiyon belirleniyordu. 2005-06 sezonu öncesi değiştirilen sistemle çeyrek finalden önce beşer takımlı dört grup oluşturuldu. Gruplardan önceki eleme aşaması yine tek maç üzerinden oynandı. Bu gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başarırlarken çeyrek ve yarı finalde çift maç üzerinden, finalde ise tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanan maçla şampiyon belirlenmeye başlandı. 2011-12 sezonununda yapılan statü değişiklikliğiyle grup sistemi kaldırılarak eskiye dönülmüş oldu. Buna göre kupanın tümü tek maç üzerinden oynanarak, dört eleme turundan oluşan eleme aşaması ve çeyrek final, yarı final ile finalden oluşan final aşaması mücadeleleri sonucu sahibini bulması kararlaştırılmıştı. Ancak 2012-13 sezonunda statü tekrar değiştirildi ve ülke genelindeki bütün liglerde bulunan takımların katılımıyla öncelikle tek elemeli maçlar oynanacak ve 5. turun sonunda dört takımlı iki grup oluşturulup bu grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek ve A Grubu'nda 1. sırayı alan takımla, B Grubu'nda 2. sırayı alan takım arasında, B Grubu'nda 1. sırayı alan takımla, A Grubu'nda 2. sırayı alan takım arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada, tek maç eleme usulüyle oynanacaktır.