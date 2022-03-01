Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?