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Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI
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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI

Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-01 19:07:08
Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Mart Salı günü saat 20:30'da oynanacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı A SPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak. .

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