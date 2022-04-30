Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 35.haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. Lider Trabzonspor 1 puan alması durumunda şampiyon olacağı Antalyaspor ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 35.haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. Lider Trabzonspor 1 puan alması durumunda şampiyon olacağı Antalyaspor ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 35.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.