Trabzonspor, Adana'da son dakika golüyle yıkıldı! 3-2

Süper Lig'in 6.haftasının kapanış maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 6.haftasının kapanış maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. ADANA DEMİRSPOR 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı maçta Adana Demirspor 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Rodrigues frikikten attığı gol ile Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas kazandığı penaltı atışını gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında N'Diaye Adana Demirspor'u tekrar öne geçiren golü attı. 84. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok skoru eşitledi. 90+4. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü attı. Adana Demirspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. .