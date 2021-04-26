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Trabzonspor'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Sezonu kapattı

Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Edgar Ie yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

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26.04.2021 14:09:24
Trabzonspor'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Sezonu kapattı

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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