Trabzonspor'a sürpriz stoper: Fatih Aksoy

Stoper arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy'u yakın markaja aldı.

Stoper arayışlarını hızlandıran Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.

FATİH AKSOY HAMLESİ

Trabzonspor'da yerli stoper arayışları devam ediyor. Gündemine birçok ismi getiren ancak sonuç almayı başaramayan Trabzonspor rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Abdullah Avcı'nın transfer listesinde bulunan ancak adım atılmayan Fatih Aksoy ile ilgili gelişmeyi Alanyaspor'a yakın gazeteci Veysel Okşar duyurdu. Deneyimli gazeteci Trabzonspor'un Fatih Aksoy için teklif yapacağını söyledi. Trabzonspor oyuncuyu daha önce gündemine almış ancak adım atmamıştı. Kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanması bekleniyor. .