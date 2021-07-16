Trabzonspor'a sürpriz sol bek! Görüşmeler tekrar başladı

Trabzonspor bir dönem transfer listesinde bulunan Gabriel Fuentes'i tekrardan gündemine aldı.

Sol bek konusunda bir türlü sonuca ulaşamayan; Dalbert, Alioski ve Meling için bastıran Trabzonspor 'un Gabriel Fuentes için de çalışma başlattığı öne sürüldü. Takvim'in, Kolombiya basınından derlediği habere göre, Junior'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli civarındaki gözden çıkardı.

Görüşmeler hız kazandı

Ancak Kolombiya temsilcisinin bu rakamlara kesinlikle oyuncusunu bırakmak istemediği belirtildi. Trabzonspor ile Juniors kulübü yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, pazarlıkların kıyasıya sürdügü de gelen haberler arasında.

24 yaşında ve 1.80 boyunda olan futbolcunun, iyi bir sezon geçirdiği Kolombiya Milli Takıma'na çağrılmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor. Bordo mavili kurmaylar en kısa sürede sol bek meselesini çözmeyi planlıyor. Gabriel Fuentes haziran ayında tatil için İstanbul'a gelmiş ve adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.