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Trabzonspor'a sürpriz kaleci: Nurullah Aslan

Uğurcan Çakır'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor'da kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavili ekibi Samsunspor formasını terleten genç kaleci Nurullah Aslan'ı yakın markaja aldı.

2 Saat Önce
2022-06-20 00:10:08
Trabzonspor'a sürpriz kaleci: Nurullah Aslan

Yeni sezondan kaleci takiyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor sürpriz bir ismi yakın markaja aldı.

NURULLAH ASLAN'A KANCA!

Trabzonspor kurmayları Uğurcan Çakır'ın yüksek bedelle Avrupa gitmesine izin verirken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Kaleci kontenjanını yerli bir isimle doldurmak isteyen bordo mavili ekip aradığı ismi 1.Lig'de buldu. Trabzonspor kurmayları Samsunspor'da başarılı bir grafik sergileyen Nurullah Aslan'ı gündemine aldı.

Nurullah Aslan'ın Samsunspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. .

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