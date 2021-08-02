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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!

Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor tecrübeli futbolcu Donk'u gündemine aldı.

1 Saat Önce
2021-08-02 13:08:17
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!

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TİMETÜRK / ÖZEL HABER Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Donk hamlesi

Bordo mavili kulüp son olarak Galatasaray'da top koşturan ve şuan boşta olan Donk için harekete geçti. Teknik patron Avcı'nın ligi yakından tanıyan Donk'a sıcak baktığı ve perfromansa dayalı bir sözleşme imzalaması durumunda onay vereceği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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