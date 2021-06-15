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Trabzonspor'a sürpriz golcü: Milan Makaric

Forvet hattına takviye yapacak olan Trabzonspor, Sırbistan'da top koşturan Makaric için girişilere başladı.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 09:37:16
Trabzonspor'a sürpriz golcü: Milan Makaric

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerin adı dünyaca ünlü Dzeko, Sörloth, Diego Costa, Mame Diouf gibi golcülerle anılırken Sırp basını listeye Milan Makaric'i de soktu. Scout ekibinin radarına takılan Sırp Ligi'nin gol kralı Radnik formasıyla bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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