Trabzonspor'a sürpriz golcü: Milan Makaric
Forvet hattına takviye yapacak olan Trabzonspor, Sırbistan'da top koşturan Makaric için girişilere başladı.
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerin adı dünyaca ünlü Dzeko, Sörloth, Diego Costa, Mame Diouf gibi golcülerle anılırken Sırp basını listeye Milan Makaric'i de soktu. Scout ekibinin radarına takılan Sırp Ligi'nin gol kralı Radnik formasıyla bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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